Strengere controle misbruiker Robert M. na contact met media

Richard Korver, de advocaat van een groot deel van de slachtoffers, stuurde de brief zelf door naar zijn cliënten, die hadden aangegeven te willen worden geïnformeerd over ontwikkelingen in de zaak. Korver benadrukt zaterdag dat het informeren van de ouders van de slachtoffers is gebeurd 'met de grootst mogelijke omzichtigheid'. Het ministerie van Justitie betreurt dat M. de slachtoffers en media heeft kunnen benaderen en stelt dat 'extra scherpte op zijn plaats geweest' was.



M. werd tot bijna 19 jaar cel en tbs veroordeeld wegens misbruik van tientallen zeer jonge kinderen op een aantal crèches in Amsterdam. Hij werd in december 2010 opgepakt.