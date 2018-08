Stress in de klas: digitale leshulp hapert

Maar deze en vorige week kampt de digitale leshulp met storingen, zo blijkt na meldingen van scholen in onder meer Den Haag, Tilburg en Tholen. Het probleem: inloggen lukt niet. ,,Snappet lag er vanochtend weer uit'', zegt docent Paul Schipaanboord van een basisschool in het Zeeuwse Rilland. ,,Vorige week begonnen we weer na de zomervakantie, en toen was het ook al mis'', zegt de leraar van combinatieklas 7/8. ,,Gisterochtend was het ook weer raak.''

Voor een docente uit Den Haag was het begin van de lesweek ook 'even stressen': ,,Rekenen, spelling, taal: alle basisvakken gaan bij ons via de app.''

Dus moeten de basisschoolleraren improviseren, zegt directeur Anouk Pouwelse van basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg, ook getroffen door de storing. ,,Gelukkig is er genoeg oefenmateriaal online te vinden, en we kunnen op papier ook nog van alles doen.''