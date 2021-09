Strijden om een bed op kraamafdeling: ‘Het is vreselijk nee te moeten verkopen’

Een uur rondbellen voordat Attie van Herwijnen uit Ermelo en haar bevallende cliënt in een ziekenhuis terecht kunnen: ,,Het is de laatste tijd eerder regel dan uitzondering.’’ Zo moest de verloskundige en bestuurder van Coöperatie Verloskundigen Noord Veluwe en Omgeving onlangs vier ziekenhuizen in de regio afbellen voor ze een plekje voor haar cliënte in barensnood had. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt in de 22 jaar dat ik dit werk doe.’’