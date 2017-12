Strooiwagens rukken uit op eerste regionale ijsdag deze winter

Aan het begin van de middag begonnen strooiwagens preventief te strooien in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Er werd volgens Rijkswaterstaat in zo'n 14 uur al zo'n 482 ton zout gebruikt. De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat riep automobilisten op hun snelheid aan te passen.

Regionale ijsdag

In grote delen van Nederland kwam het kwik zaterdag niet boven nul graden uit, waarmee het volgens Weeronline de eerste officiële regionale ijsdag was. In het midden, zuiden en oosten lag de maximumtemperatuur op grote schaal onder het vriespunt. Wanneer het 24 uur lang vriest, is sprake van een ijsdag. In De Bilt kwam de temperatuur wel boven de nul graden, waardoor het geen landelijke ijsdag was.

Vorig jaar was de eerste ijsdag van het seizoen pas op 29 december. De laatste keer dat in ons land een ijsdag werd genoteerd was op 10 februari van dit jaar. Het hoogste aantal ijsdagen werd genoteerd in de winter van 1962-1963 in Eelde met 55 ijsdagen. Gemiddeld telt De Bilt acht ijsdagen per jaar.

In het oosten van het land bleef een klein laagje sneeuw op de auto's liggen. De verwachting is dat het ook in Zuid-Limburg wit zal worden. In de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Groningen werd geen gladheid verwacht.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers onder winterse omstandigheden goed voorbereid op weg te gaan, onder andere door de weersverwachting en verkeersinformatie extra goed in de gaten te houden. Verder wordt automobilisten geadviseerd de rijstijl aan de omstandigheden aan te passen: snelheid matigen, voorzichtig rijden, niet onnodig van rijstrook wisselen en voldoende afstand houden; rekening te houden met een langere reistijd en ruimte te maken voor de strooiwagens.

Vliegverkeer

Mensen die met het vliegtuig reisden hadden last van dichte mist. Veel vluchten van en naar Schiphol en Eindhoven Airport liepen vertraging op, andere gingen helemaal niet. KLM alleen al moest 29 (voornamelijk Europese) vluchten annuleren. Volgens een woordvoerster van Schiphol ging het aan het einde van de middag weer de goede kant op, de mist trok daar op.