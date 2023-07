Stroomstoring in Rotterdam-West

Wolf bijt mens: ‘Ook nadat de wolf gekalmeerd was, kwam hij weer’

‘Er loopt een wolf binnen m'n perceel’, was de boodschap waarvoor Johan Moes uit het Drentse Wapse, vóór zeven uur vanochtend wakker werd gebeld. Het was een noodoproep van een bevriende hobbyboer die schapen en geiten houdt. Moes ging kijken, maar had de wolf nog nooit van zo dichtbij gezien. „In de paar minuten dat ik onderweg was, werd de boer gegrepen.” En dat is, voor zover bekend, de eerste keer in Nederland.