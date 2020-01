Stropdas koning doorgeknipt bij bezoek aan daklozencentrum

Zijne Majesteit kwam vanmorgen op de koffie in de dak- en thuislozenopvang voor ex-verslaafden en mensen die in een moeilijke fase van hun leven verkeren. Ook staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was daarbij aanwezig.

Projectleider Moonen opende het Zelfregiecentrum jaren geleden door een stropdas door te knippen en vandaag deed zij dat ook weer, op haar laatste werkdag. ,,De koning twijfelde wel even toen ik het hem vroeg”, vertelde ze aan 1Limburg. ,,Ik heb hem wel een nieuwe stropdas gegeven natuurlijk.”



Wethouder Paul Sterk vertelde dat Willem-Alexander wel even moest slikken. ,,We zagen de koning even heel bedenkelijk kijken, want het was een hele mooie design stropdas passend bij zijn kostuum”, aldus Sterk na afloop. ,,De initiatiefneemster had wel vier verschillende stropdassen voor hem klaarliggen om te ruilen, maar dat paste allemaal net niet. Ik vroeg me af wat hij zou doen, maar toen zei hij ‘voor u doe ik dat’ en toen mocht ze knippen.”

Volledig scherm Koning Willem-Alexander bezoekt samen met staatssecretaris Paul Blokhuis een dak- en thuislozenopvang in Weert. © BSR Agency

Koningsdag

Limburgers moeten volgens Dagblad De Limburger niet vreemd opkijken als ze de komende maanden plotseling oog in oog staan met koning Willem-Alexander. Als voorbereiding op de viering van Koningsdag in Maastricht zal hij regelmatig onverwacht opduiken in de provincie, voorspelt Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella in De Limburger.

Luister ook naar de nieuwste AD Royalty Podcast, waarin Jan Hoedeman en Kevin Goes spreken met Ruud van Broekhoven van omroep L1 over Koningsdag in Maastricht:

‘De koning wil - in tegenstelling tot zijn moeder - graag meer inhoud geven aan het jaarlijkse uitje op Koningsdag. Daarom wil hij zich vooraf laten informeren over ontwikkelingen in de provincie die hij bezoekt’, legt Marcella uit. „Hij wil graag alvast meer mensen leren kennen voor Koningsdag zelf.”

Volledig scherm Koning Willem-Alexander bezoekt samen met staatssecretaris Paul Blokhuis een dak- en thuislozenopvang in Weert. © ANP

Verrassingsbezoekjes

Het onaangekondigde bezoek van vanmorgen aan de dak- en thuislozenopvang in Weert en het wel aangekondigde bezoek aan Peel en Maas zullen de komende maanden dus navolging krijgen, verwacht de hoofdredactrice. Dat zal vooral in de vorm van verrassingsbezoekjes zijn.

Op de officiële kalender van het koninklijk huis staat tot Koningsdag geen Limburgse trip meer aangekondigd. Marcella: „Geloof me, tegen de tijd dat het Koningsdag is, is hij de best geïnformeerde Limburger van allemaal, en spreekt hij ook een paar woorden Maastrichts dialect.”