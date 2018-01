Student half blind na steek in gezicht op campus universiteit Wageningen

Bij een geweldincident op de campus van de Wageningen Universiteit zijn vandaag twee gewonden gevallen. Volgens een medewerker van de universiteit is één van hen een student die aan één oog blijvend blind is geraakt door een steek in het gezicht. Een man die verward gedrag vertoonde, is aangehouden.

De verwarde man werd opgepakt in een sloot. Het zou volgens de medewerker gaan om een Spaanstalige student. Zeker is dat één van de gewonden is gestoken en naar het ziekenhuis is gebracht. De ander werd geslagen en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

Geschokt

Over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie doet onderzoek. Het incident is volgens de politie door veel mensen gezien. Universiteit en politie zorgen voor opvang van de geschokte toeschouwers.

Resource, een nieuwswebsite voor studenten en medewerkers van de universiteit, laat weten dat het slachtoffer dat werd geslagen een redacteur van het universiteitsmedium is. Hij stond op het punt naar buiten te gaan toen hij twee jongens, die volgens hem bekenden van elkaar waren, zag 'duwen en stoeien'. ,,Op een gegeven moment had de ene de andere in een wurggreep en zag ik de ene jongen benauwd kijken. Toen ben ik tussenbeide gesprongen en kreeg ik een harde klap tegen mijn hoofd’’, zegt hij tegen Resource.

'Verschrikkelijk'

Woordvoerder van de Raad van Bestuur Simon Vink noemt het een verschrikkelijk incident en bevestigt dat het er twee slachtoffers zijn waarvan er een naar het ziekenhuis is gebracht. ,,We zijn bezig een informatienummer open te stellen voor verontruste ouders’’, zegt hij. ,,Die informatie is terug te vinden op onze website.’’