Student zit in de rats over registratie studieschuld

KNVB en Essent willen energiever­bruik amateur­clubs halveren

8:40 Voetbalbond KNVB gaat serieus werk maken van energiebesparing bij amateurclubs. Doel is om het verbruik in vier jaar tijd met de helft terug te brengen. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de bond energiebedrijf Essent in de arm genomen. Per club wordt gemikt op een besparing van gemiddeld 7.000 euro.