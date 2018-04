Studente opgesloten in eigen kamer, huisbaas laat deur dichtschroeven

VIDEODe politie is een onderzoek gestart naar de vrijheidsberoving van een 21-jarige kamerhuurster. Zij deed aangifte van 'opzettelijke vrijheidsberoving' nadat ze in haar studentenkamer in Groningen werd opgesloten door de pandeigenaar. Hij schroefde de kamerdeur dicht terwijl de vrouw in haar kamer in bed lag.

Het incident vond plaats op 8 september vorig jaar. De zaak ligt nog niet bij het Openbaar Ministerie, zegt OM-woordvoerster Melanie Kompier tegen het Dagblad van het Noorden. De politie is wel een onderzoek gestart naar het incident en de aangifte die de vrouw deed naar aanleiding van het incident.

Huurconflict

Het incident was het gevolg van een huurconflict tussen de huurster en de Groningse pandeigenaar Wim de Vries en Maxx verhuurmakelaar. De ellende begon toen de studente een huurachterstand van twee maanden had opgelopen en de pandeigenaar haar kamer opnieuw verhuurde via Maxx verhuurmakelaar. Enkele dagen voordat de nieuwe bewoner kwam, zat de studente nog steeds in de kamer.

Volgens Bjorn Ekkel van Maxx verhuurmakelaar verbleef de studente ten onrechte in de kamer. De studente zou een andere kamer in het pand toegewezen hebben gekregen door De Vries, maar opzettelijk een andere kamer in gebruik hebben genomen.

Volledig scherm Afbeelding van de aangifte van vrijheidsberoving die de vrouw deed tegen de pandeigenaar Wim de Vries. © Dagblad van het Noorden

Dichtgeschroefde deur

Een paar dagen voordat de nieuwe bewoner de kamer zou beslaan, bonsde pandeigenaar De Vries op de deur van de studente. Hij zei: ,,Je moet eruit. De kamer is al verhuurd.'' Enkele dagen later hoorde de studente gerommel aan haar kamerdeur om half negen 's ochtends. Ze lag nog in bed met haar vriend en riep: ,,Hé, ik ben gewoon thuis!'' Er werd vanaf de andere kant niet op gereageerd.

Het gerommel wat de studente hoorde, bleek afkomstig van een boormachine en de lange schroeven die De Vries door de deur van de kamer boorde. Het dichtschroeven van de deur is van binnenuit door haar gefilmd met haar telefoon.

Quote Als het pand was afgebrand, konden wij er niet uit. Opgesloten studente K.

K. zegt in haar aangifte: ,,Toen ik daarna naar het toilet op de gang wilde, merkte ik dat mijn deur niet open wilde. Ik snapte het niet. Vervolgens zag ik puntjes van de schroeven door mijn deur steken. Ik was verbaasd en kreeg een beetje paniek wat ik nu moest doen. Mijn vriend heeft geprobeerd de deur te openen, maar dat was met geen mogelijkheid te doen. Dit gaf mij een raar gevoel. Als het pand was afgebrand, konden wij er niet uit.''

Ze benaderde eerst Maxx verhuurmakelaar en stuurde hen de video toe vanuit haar kamer, maar uit die hoek kwam geen gehoor. Uiteindelijk belde K. de politie, die haar en haar vriend hebben bevrijd uit de kamer. Toen bleek dat De Vries 15 centimeter lange schroeven had gebruikt.

Nadat ze weer uit haar kamer kon, heeft ze volgens Ekkel ,,keurig haar kamer ontruimd en is ze gaan wonen in de kamer die ze wel van de verhuurder had gehuurd.'' De huurachterstand is inmiddels voldaan.

Geen reactie

Pandeigenaar Wim de Vries weigert te reageren op de aangifte, waarin hij wordt genoemd. Herhaaldelijk aandringen op weerwoord wimpelt hij af via WhatsApp: „Geen interesse maak er maar een mooi verhaal. Nee, bedankt, succes met het verhaal. Er zal vast veel meer in mijn panden gebeuren dus genoeg om over te schrijven zonder mijn mening. Mvg, Wim.''

