Studenten Fontys mogen geen stage in weeshuis meer doen

In arme landen hebben weeshuizen een aanzuigende werking op gezinnen. In een tehuis hebben kinderen, zo is de gedachte van de ouders, wel kans op scholing omdat er geld wordt verdiend aan buitenlandse bezoekers. Tachtig procent van de kinderen in die weeshuizen heeft nog minimaal één levende ouder. Volgens Better Care Network Nederland, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties zijn weeshuizen in bijvoorbeeld Cambodja vooral te vinden in toeristische gebieden. Daar ontvangen ze giften en kinderen worden gebruikt voor optredens. Als het toerisme vermindert, verminderen ook het aantal weeshuizen.

Quote Door het komen en gaan van stagiaires kunnen hechtings­pro­ble­men versterkt worden Marlinde Melissen Wie de kinderen wil helpen, kan beter de gezinnen ondersteunen en de leefomstandigheden in de lokale gemeenschappen verbeteren, is de boodschap van Better Care Network, een samenwerkingsverband van Defence for Children, ICCO/KerkinActie, ICS, Stichting Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen, UNICEF Nederland, Wereldkinderen en Wilde Ganzen.

De stagiaires hebben de beste bedoelingen, maar steeds nieuwe gezichten zijn ook vanuit pedagogisch oogpunt niet aan te bevelen. ,,Onderzoek wijst uit dat kinderen in weeshuizen een groot risico lopen op hechtingsproblemen, mede door de wisselende opvoeders. Door het komen en gaan van stagiaires kunnen deze hechtingsproblemen versterkt worden”, aldus Marlinde Melissen, docent en coördinator Internationalisering bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. ,,Voor een pedagoog staat juist het belang van het kind voorop, om deze reden willen wij als hogeschool geen stages naar weeshuizen meer faciliteren.”

Schadelijke effecten

Fontys Hogeschool Pedagogiek heeft afgelopen jaren samen met Better Care Network Nederland workshops georganiseerd om studenten en docenten, ook van een tiental andere hogescholen, te informeren over de onbedoelde schadelijke effecten van weeshuisstages. Het Institute of Social Studies in Den Haag besloot vorig jaar al geen stages meer in weeshuizen toe te staan om het weeshuistoerisme te stoppen.

Patricia Nieuwenhuizen van Better Care Network Nederland: ,,We hopen dat meer hogescholen volgen. Nu gaan er jaarlijks nog honderden studenten naar het buitenland voor een stageplek in een weeshuis. Zij hebben goede intenties, maar voor de kinderen daar is het schadelijk.”