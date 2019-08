Studenten moeten door systeemfout vandaag zelf voor OV betalen

VIDEO Thijs H. bekent moorden: ‘stemmen gaven me de opdracht’, OM kritisch over psychose

13:47 Verdachte Thijs H. bekent de drie moorden op wandelaars in Den Haag en Heerlen begin mei. Hij kreeg daarvoor ‘opdrachten’ via kentekens en tv-programma's, zo bleek tijdens de eerste rechtszitting vandaag in Maastricht. Het OM is sceptisch hierover en suggereert dat H. die geestesziekte veinst. Ook zijn ‘veelvuldige drugsgebruik’ moet onderzocht worden. Eerder ontkende H. nog iedere betrokkenheid.