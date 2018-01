Studenten steeds minder op kamers sinds afschaffing basisbeurs

Tot 2014 lag het percentage studenten dat uit huis ging binnen zestien maanden na het begin van de studie stabiel rond 61 procent onder wo-studenten en 23 procent onder hbo-studenten. Na de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 is het percentage studenten dat op kamers gaat gedaald tot 45 procent van de wo-studenten en tot 14 procent van de hbo-studenten.



,,Met de invoering van het sociaal leenstelsel stijgen de kosten van zelfstandig wonen voor alle studenten'', aldus het CBS. ,,De studenten die alsnog uit huis gaan, doen dit omdat ze een sterke behoefte hebben om uit huis te gaan vanwege bijvoorbeeld de thuissituatie of omdat ze geen andere mogelijkheid hebben dan uit huis te gaan door bijvoorbeeld een grote afstand tot de onderwijslocatie.''

Studentensteden

Dat minder studenten op kamers gaan is ook te zien aan het aantal jongeren dat in studentensteden gaat wonen. In 2015 is het aantal 17- tot 21-jarigen dat zich in universiteitssteden vestigt met 14 procent gedaald. Deze daling is met name sterk in steden met een relatief jonge bevolking zoals Groningen, Amsterdam en Utrecht.



Volgens het CBS leidde dit niet tot grotere verschillen tussen welvaartsgroepen. Kinderen van ouders met een relatief hoge welvaart gaan nog steeds vaker uit huis. ,,Er zijn geen aanwijzingen dat studeren en op kamers gaan sinds de invoering van het leenstelsel afhankelijker is geworden van de welvaart van de ouders.''

Doorstroom

De invoering van het sociaal leenstelsel gaat samen met een kleine daling in de doorstroom van de havo naar het hbo, terwijl studiebeslissingen van vwo-gediplomeerden niet veranderden. Sociaaleconomische verschillen in studeren bleven onveranderd voor zowel vwo- als havo-gediplomeerden.