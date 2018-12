Studenten Wageningen: ‘Duur huurcontract tekenen, of opdonderen’

Update Bas (12) speelt op 16 treinstati­ons bijna 34.000 euro bij elkaar voor zieke zus

1:39 De actie van de 12-jarige Bas Schipper om in één dag alle 16 stationspiano’s te bespelen is geslaagd. Volgens de NS heeft hij 18 uur en 10 minuten over zijn poging gedaan, een record. Met zijn actie heeft Bas 33.827 euro binnen gepingeld, aldus de NS.