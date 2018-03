'Studentenuitval daalt, maar pas op dat strengere regels niemand benadelen'

,,Ik zou in het eerste jaar al tegen studenten willen zeggen: de kans is 95 procent dat jij je studie niet haalt, jij kunt beter naar een andere studie op de universiteit dan wel hogeschool”, aldus Van der Zwaan. Cijfers op de middelbare school voor vakken als Engels en wiskunde zouden een goede voorspeller zijn voor succes op de universiteit. Hoewel de toon van Van der Zwaan alarmerend is, is er een dalende trend te zien in het percentage van eerstejaars studiestoppers. ,,Tot de invoering van een aantal strengere regels viel lange tijd zo’n 30 procent in het eerste jaar uit, nu is dat rond de 24 procent”, vertelt Froukje Wartenbergh, onderzoeker naar onderwijsbeleid bij ResearchNed. Volgens de onderzoeker komt de daling vooral door maatregelen zoals de invoering van het leenstelsel en het hogere instellingscollegegeld. ,,Het is nu economisch minder aantrekkelijk om uit te vallen.”

Europese studie-uitval

Dat een kwart van de universitaire studenten in het eerste jaar afhaakt, is volgens Wartenbergh in Europa redelijk gemiddeld. ,,Tijdens een congres in Berlijn werd onlangs duidelijk dat ook in andere Europese landen ongeveer 25 procent stopt in het eerste jaar.”



Of het percentage in Nederland nog verder omlaag kan, is volgens Wartenbergh lastig in te schatten. ,,Het zou mooi zijn, want het is nog steeds een opmerkelijk groot deel. Maar of het haalbaar is, weten we niet zeker.”



Dat veel studenten uitvallen, heeft volgens de onderzoeker voor het grootste deel al sinds jaar en dag dezelfde oorzaak. ,,De verkeerde studiekeuze staat nog steeds bovenaan. Maar beleid heeft ook effect: de invoering van het Bindend Studieadvies (BSA) zorgt er inmiddels ook voor dat veel eerstejaars afvallen.” Studenten moeten door het BSA verplicht stoppen als ze te weinig punten halen.