Studentenvereniging viert lustrum, buurt negen dagen hotel in

De plannen van studentenvereniging Augustinus om het lustrumfeest in de Menkenhal te vieren kwamen pas twee maanden terug naar buiten. Bovendien leken ze een recept voor overlast.



,,In de vergunningsaanvraag stond dat ze vanaf 6 juli twaalf dagen feest willen vieren tot vijf uur in de morgen," vertelt Alexander Schlangen namens bewoners van de Lage Mors, de wijk waar de ijshal ligt. ,,En dat met tot wel 2.000 aanwezigen."



Buurtbewoners zijn kortom not amused: de Menken-ijshal, waar Olympisch kampioen Kjeld Nuis zijn eerste schaatsstappen zette, staat in een kinderrijke woonwijk. De ergernis is des te groter nu de plannen zo kort van te voren zijn aangekondigd.

Tussenoplossing

Na officieel bezwaar van de wijk, belegde Leidse burgervader Henri Lenferink een bijeenkomst. Daar ventileerden bewoners hun ergernis. ,,De meeting was heel druk bezocht, er waren zeker 80 buurtbewoners," vertelt Schlangen.



De tussenoplossing is dat Augustinus nu twee rustdagen in de 12 dagen durende feestperiode heeft ingelast. Op het buitenterrein mogen maximaal tot 20:00 's avonds activiteiten zijn en na twaalven mag hoogstens 40 decibel aan geluid klinken.



Bewoners van de direct naast de ijshal gelegen woningen mogen bovendien negen dagen naar een hotel, op kosten van Augustinus. De politie zal tijdens de feestweek extra patrouilleren en er zullen ook geluidsmetingen zijn.

Niet chic

Inmiddels heeft Augustinus, met circa 1800 leden Leidens grootste studentenvereniging, de vergunning binnengekregen, meldde voorzitster Myrna van Dijk vrijdag.



Bewoner Michel Jehee die tegenover de ijshal woont, is tevreden over de oplossing. Of hij het hotelaanbod aanneemt, weet hij nog niet. ,,Ik ga het even aanzien of er overlast is, maar uiteraard blijf ik liever thuis. Ik vind dat Augustinus zich tot nu toe constructief heeft opgesteld."



Wel stelthij dat met name de gemeente het niet chic heeft gespeeld. ,,Je kunt je afvragen of een ijshal nu een geschikte locatie voor zo'n feest is. En wie zegt me dat zoiets niet vaker gaat gebeuren?"



Het historisch centrum van Leiden

Dubbel gevoel