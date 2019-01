Stuur hier jouw sneeuwfoto in!

‘Recordaan­tal vliegtic­kets verkocht in 2018’

4:35 Niet meer vliegen uit bezorgdheid om het milieu? In Nederland in elk geval niet. In 2018 is in ons land een recordaantal vliegtickets verkocht. Volgens luchtvaartkoepel IATA en BSP Nederland zijn vorig jaar bijna 7 procent meer tickets geboekt dan in 2017, meldt De Telegraaf. Het ging om ruim negen miljoen transacties.