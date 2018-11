Succes Tim Hofman bewijst: burger snapt niet waar politiek mee bezig is

Programmamaker Tim Hofman had niet bijster veel tijd nodig om voldoende handtekeningen te verzamelen voor zijn petitie: ‘#Eigeland – voor een kinderpardon dat wel werkt’.



Hij wil aandacht voor vierhonderd migranten- en vluchtelingenkinderen die in Nederland zijn geboren, of hier al langer dan vijf jaar wonen, maar toch het risico lopen uitgezet te worden.



Er verscheen ook een documentaire over deze kwestie. Wat de hele actie meteen zo succesvol maakte, in de media en de publieke opinie, is de horkerige reactie van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die zich op beeld totaal apathisch opstelde toen een Irakees jongetje, hier geboren en getogen, vertelde dat hij vreesde dood te worden geschoten bij uitzetting.



‘Ja, dus?’ luidde de repliek van Dijkhoff, gericht aan het adres van Tim Hofman.



Een dag later, na wat commotie, fabriceerde de onverstoorbare Brabander een videoboodschap, waarin hij aangaf dat we nu eenmaal wetten en regels hebben, en dat een kinderpardon onwenselijk is, omdat dan een precedent wordt geschapen voor andere mensen.



Lees door onder de video.