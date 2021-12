Superfan Gerritjan heeft megatattoo van Snollebollekes op kuit: ‘Ik ga nu heel veel korte broeken dragen’

De 32-jarige besloot zaterdag bij tatoeëerder Fifty Shades in zijn woonplaats de tattoo te laten zetten. ,,Spannend vond ik het wel, want als het mislukte, dan kon ik mijn been niet meer vertonen”, besefte hij. ,,Maar gelukkig zijn ze heel goed daar. Nu kan ik altijd met Snollebollekes rondlopen.”



Trots als hij is, deelde hij de foto met Rob Kemps zelf, die hem vervolgens weer op zijn Facebookpagina plaatste. ‘Van een plaatje in de Top 2000 naar een plaatje op een kuit. Wa ‘n jaar. En wá een fans nondeju’, schreef hij erbij.



Het is nog even afwachten, maar inmiddels heeft de superfan al kaarten voor het festival Total Loss, waar zijn held dan optreedt. Helaas is dat pas in september volgend jaar, áls het doorgaat . ,,Tot die tijd ga ik vooral heel veel korte broeken dragen.”