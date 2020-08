‘Superhittegolf’ in Noord-Limburg op de warmste 10 augustus ooit

In het Noord-Limburgse Arcen is vanaf vandaag sprake van een regionale 'superhittegolf’, meldt Weeronline. In de plaats werd vanmiddag een temperatuur van 35,1 graden gemeten, waardoor aan alle voorwaarden voor een dergelijke hittegolf is voldaan.

Voor dit zeldzame type hittegolf moet de temperatuur vijf dagen achtereen uitkomen boven de 30 graden en op drie dagen daarvan moet het minstens 35 graden worden, melden de meteorologen van Weeronline. In 2018 was dit ook al het geval in Arcen.

Superhittegolven zijn in deze eeuw voor het eerst gemeten. Het is het vijfde jaar dat het gebeurt en het derde jaar op een rij. De vorige metingen waren in 2003, 2015, 2018 en 2019. De superhittegolf van 2020 is mogelijk meteen de warmste, want het zou volgens Weeronline wel vijf of zes dagen achtereen meer dan 35 graden kunnen worden op bepaalde plekken. Tot nu toe waren er maximaal vier van deze zeer hete dagen achtereen.

Unicum

Tot een officiële superhittegolf in De Bilt komt het waarschijnlijk niet. Op het landelijke hoofdstation is het wel tropisch, maar wordt de grens van 35 graden niet gehaald. Een superhittegolf in De Bilt zou een unicum zijn. Overigens gebruikt het KNMI, gevestigd in De Bilt, de term ‘superhittegolf’ zelf niet.



De superhittegolf komt op de warmste 10 augustus die ooit is gemeten. Volgens Weerplaza is in Arcen het oude record van 34.7 graden uit 1975 verbroken, toen nog gemeten in Nieuw Beerta. Meteoroloog Diana Woei verwacht dat de tropische hitte nog tot donderdag aanhoudt, wat zou betekenen dat Nederland afstevent op de warmste week ooit.

