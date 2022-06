Superjacht met helikopter overnacht in Amsterdam: ‘Pontificaal in het centrum liggen is bijzonder’

Raad van State moet oordelen over emissiear­me stal en koe in wei

De rechters van de Raad van State krijgen vandaag een aantal fundamentele kwesties over de stikstofuitstoot van veehouderijen voor hun kiezen. De zaak draait om natuurvergunningen voor acht melkveehouderijen in de provincie Utrecht. Grote vraag is of ze die wel of niet mochten krijgen. Ook buigen ze zich over de vraag of er een vergunning nodig is om koeien in de wei te laten.

