Supermarkten steeds vaker slachtoffer ‘hit-and-run’ overvallers

Al jaren daalt het totaal aantal overvallen op bedrijven en woningen in Nederland. Die positieve tendens gaat niet op voor de supermarktbranche. Bij supermarkten staat de teller dit jaar op 91 overvallen, tegenover 76 in dezelfde periode (tot en met november) vorig jaar.

,,Vooral de opleving van de hit and run-overvallen baart ons zorgen, zeker de laatste maanden zijn er relatief veel overvallen op supermarkten. Die worden het vaakst gepleegd door jonge gasten die amateuristisch te werk gaan. Opvallend is dat daders vaker verwarde personen zijn die acuut geld nodig hebben en vervolgens met een wapen een supermarkt binnenlopen’’, vertelt landelijk overvalcoördinator van de Nationale Politie, Jos van der Stap.

Naast supermarkten, zijn ook maaltijd- en pakketbezorgers dit jaar vaker slachtoffer van een overval. Maaltijdbezorgers werden in de eerste elf maanden van dit jaar 70 keer beroofd, tegenover 41 keer in 2017. Bij pakketbezorgers steeg het aantal overvallen van 8 naar 20.

Sad, mad en bad guys

De politie verdeelt overvallers in drie categorieën: sad, mad en bad guys. Van der Stap: ,,De harde criminelen, de bad guys, houden zich nauwelijks nog bezig met overvallen. Deze professionals richten zich voornamelijk op plofkraken en drugshandel, daarmee valt meer geld te verdienen. Overvallers vallen bijna altijd in de categorie sad en mad guys. Waarom ze dit doen? Moeilijk om daar een eenduidige verklaring voor te geven, kennelijk vinden ze het makkelijk om snel geld te pakken. Vaak gaan ze ook door en plegen meerdere overvallen, totdat ze tegen de lamp lopen. Ongeveer de helft van de daders wordt gepakt.’’

Dit jaar zag je een paar keer een serie van overvallen in de regio's Nijmegen, Utrecht en Eindhoven. Het is volgens de politie dan zaak zo snel mogelijk het patroon van de daders in beeld te krijgen en te analyseren. ,,In de meeste gevallen hebben we gelukkig aanhoudingen verricht, want een overval heeft behoorlijk veel impact.’’

Minder cash

Het ultieme middel om overvallers af te schrikken bestaat niet, maar volgens Van der Stap is het terugdringen van contant geld van belang. ,,Hoe minder cash, hoe beter. De buit stelt nu in de meeste gevallen ook weinig voor, maar digitaal betalen is zoveel veiliger.’’ Het totaal aantal gewapende overvallen in Nederland (bedrijven en woningen) staat per 1 december 2018 op 992. Over heel 2017 registreerde de politie 1103 overvallen.

Volledig scherm Het aantal gewapende overvallen op supermarkten is dit jaar opnieuw gestegen. © Getty Images/iStockphoto

De buit is meestal niet meer dan een paar honderd euro. Toch zien vooral jonge kerels supermarkten als een populair doelwit voor een overval. Jules van Well van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van de supermarkten, ziet het met lede ogen aan. ,,Waarom zou je in godsnaam een supermarkt overvallen? Het grote geld verdien je er niet mee. Die jongens vergooien hun toekomst.’’

Van Well baalt als een stekker. Het aantal overvallen op supermarkten stijgt dit jaar opnieuw. Dit jaar zijn al bijna honderd supers overvallen en december is nog niet voorbij. ,,Vorig jaar was er voor het eerst na lange tijd helaas weer sprake van een stijging en dit jaar zien we opnieuw dat supermarkten populair zijn onder vooral jonge daders. Met name groepen losgeslagen pubers, zo noem ik ze, in Nijmegen en Brabant drukken een negatieve stempel op de cijfers. Zij gingen door totdat ze werden gepakt. Ik weet niet naar welke film ze hebben gekeken, maar als je -zoals in Nijmegen- met maskers op en bijlen in je hand supermarktpersoneel bedreigt, is er iets helemaal fout gegaan.’’

Wakker schudden

Het CBL wil gemeenten en scholen in Nederland wakker schudden om meer aandacht te vragen voor de overvalgolf. ,,Sinds een paar jaar staan er fikse celstraffen op overvallen, tot wel 3 jaar. Het is dan ook ongelofelijk stom je toekomst te vergooien voor een kassalade van 200 euro, want meer geld zit er echt niet in.’’ Als het aan CBL-voorman Van Well ligt, besteden scholen en gemeenten meer aandacht aan de grote gevolgen van een overval. ,,Jongeren moeten worden doordrongen dat ze hun leven dreigen te vergooien.’’

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) is niet alleen minder cash, maar ook scherp cameratoezicht een belangrijk middel tegen de criminelen. ,,Samen met onder meer justitie en politie hebben we meerdere projecten in gang gezet om winkeliers zo goed mogelijk te helpen. Het is vooral belangrijk dat de kwaliteit van de camerabeelden in orde is. Op dat punt is er nog heel wat te winnen, de politie kan nog te vaak niets beginnen met de beelden vanwege de slechte kwaliteit. Zo’n vijftig procent van het materiaal kan worden weggegooid. Ontzettend zonde, want scherpe beelden kan zoveel schelen bij het oplossen van een overval’’, aldus Joeri Vig van het CVV.