Superrotonde Limburg komt er ondanks afspraak uit 1938

Een landgoedeigenaar wist via de voorzieningenrechter de bouw van de rotonde plat te leggen, omdat deze te hoog lag volgens een uit 1938 daterende erfdienstbaarheid. Dat is een recht op het gebruik van een stuk grond, zoals het recht op overpad, maar ook het recht op uitzicht. De provincie stapte hierop naar de civiele rechter en klaagde daar over misbruik van het recht door de eigenaar. Er bestaat immers geen uitzicht vanuit het landgoed op de rotonde.



De provincie kreeg te horen dat er sprake is van misbruik van het recht als de grondbezitter voldoende gecompenseerd wordt, maar op zijn strepen blijft staan. Dat gebeurde, waarna een nieuwe gang naar de voorzieningenrechter volgde. Die oordeelt nu dat de provincie voldoende geld heeft geboden, waardoor de bouw wegens zwaarwegende belangen van de provincie en aannemer mag doorgaan.



Toch houdt de rechter een slag om de arm. De eigenaar ging namelijk in hoger beroep tegen de uitspraak van de civiele rechter. Als in dat beroep wordt bepaald dat de tachtig jaar oude afspraak onaantastbaar is, kan dat er uiteindelijk toe leiden dat de rotonde moet worden 'verwijderd of gewijzigd'.