Superveilige schiethuizen voor commando’s na verlies collega

De Special Forces van het Nederlandse leger krijgen twee nieuwe, hypermoderne schiethuizen. In 2016 verloren commando's een collega tijdens een training in een onveilig complex. Dat willen ze nooit meer meemaken. Eind 2023 moet de eerste superveilige schietbaan open gaan.

Na het schot van een sniper direct met een team commando’s een huis binnenvallen. Of met voertuigen op een doel afstormen en dat tot een afstand van 100 meter veilig onder vuur nemen. Voor dit soort complexe oefeningen moeten commando’s nu nog naar het buitenland. Maar straks kan dat gewoon in Soesterberg en Ossendrecht waar de gloednieuwe schiethuizen verrijzen.

Op de oefenterreinen kunnen de militairen levensechte operaties nabootsen in stedelijk gebied. Er komt een snipertoren, een overdekte schietbaan die geheel naar wens is in te richten en waar de Special Forces naar bijna alle kanten veilig met scherp kunnen schieten, ook vanuit voertuigen. Elke militair die aan de oefening deelneemt wordt met camera’s gevolgd, zodat er na afloop lessen kunnen worden getrokken uit het optreden.

Het is voor de commando’s haast een droom die uitkomt, zegt Bart de Graaff van het Korps Commandotroepen. Al jaren wachten zij op deze geavanceerde schietbanen, waardoor ze vaker en nog beter complexe missies kunnen trainen. ,,In operaties wil je niet op situaties stuiten die je nog nooit hebt meegemaakt. Trainen zoals je in het echt ook zou vechten, helpt in missiegebieden om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen. Dat hebben we wel ondervonden in Afghanistan.”

In 2012 werden er voor het eerst concrete plannen gemaakt voor de nieuwe schiethuizen. Toen de inkt van het ontwerp bijna droog was, sloeg in maart 2016 het noodlot toe. In een van de complexen in Ossendrecht - waar de militairen toen nog veel oefenden - werd commando Sander Klap tijdens een training dodelijk getroffen. Een collega schoot door een papieren wand waar Klap als instructeur achter stond.

Het oefenhuis waar commando Sander Klap om het leven kwam bestond uit houten wandjes met vinyl.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid schreef een vernietigend rapport over wat er allemaal niet deugde op die locatie. Het complex was onder meer niet geschikt voor deze oefening en niet gekeurd. Met de aanbevelingen gingen de ontwerpers van de nieuwe schiethuizen terug naar de tekentafel. Ook is er extra aandacht geschonken aan schietgassen, waar commando’s in 2015 last van kregen.

Nu ligt er een plan dat volgens Defensie aan de strengste veiligheidseisen voldoet om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen. Die extra veiligheidsbuffers brengen wel nieuwe bouwkosten met zich mee. Ging Defensie in de eerste ramingen nog uit van 15 miljoen euro, nu ligt dat bedrag ergens tussen de 25 en 100 miljoen euro. De precieze kosten zijn nog niet bekend, omdat de bouwers nog met offertes moeten komen. Eind 2023 moet het complex in Soesterberg worden opgeleverd. Daar gaat onder meer het Korps Mariniers trainen. Daarna volgt Ossendrecht voor het Korps Commandotroepen.

Andere eenheden kregen eind vorig jaar ook al nieuwe schiethuizen. Dat ging om infanteristen van onder meer de 43 Gemechaniseerde Brigade.

