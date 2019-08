SUV-messentrekker die vrouwen neerstak ‘voor de kick' heeft meer op zijn kerfstok

René V. werd op 25 april aangehouden na maandenlang onderzoek van de politie en aandacht door Opsporing Verzocht. Vanmorgen stond hij onder grote mediabelangstelling voor het eerst voor de rechtbank Noord-Holland te Alkmaar. Hoewel het een zogenaamde pro forma zitting betrof en inhoudelijk behandeling pas op 17 oktober volgt, werd er toch veel duidelijk over de persoon van de verdachte.

,,Ik heb veel spijt, woorden schieten te kort”, zei verdachte René V. toen rechter H.E.C de Wit hem vroeg of hij nog iets wilde zeggen tegen de slachtoffers, waarvan er enkele in de rechtszaal zaten. De 23-jarige vrachtwagenchauffeur uit Julianadorp bleek na zijn aanhouding direct een volledige bekentenis te hebben afgelegd tegenover de politie en een dag later tegen de rechter-commissaris. ,,Ik heb verteld dat ik op diverse momenten met een scherp voorwerp met mijn arm vanuit de auto heb gestoken”, las de rechtbank zijn verklaring voor. ,,Ik wilde schrik aanjagen, ik wilde niemand verwonden of doden. Daar kreeg ik een kick van.” Op de vraag of hij bij zijn verklaring bleef, antwoordde hij: ‘ja’.

Wroeging

De in Den Helder geboren, maar nu in het daar vlakbij gelegen Julianadorp wonende V., keek na zijn aanvallen niet meer naar de slachtoffers om. Hij zegt desalniettemin enorm veel wroeging te hebben en wil volledig meewerken aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. René V., kaal hoofd en ouder lijkend dan zijn leeftijd doet vermoeden, stak op 22 november een 52-jarige hardloopster en een 18-jarige fietster vanuit zijn auto. De fietster liep een klaplong op.



Vier dagen later stak hij hardloopster Esmée (18) neer. Ze zakte in elkaar en lag dagen op de intensive care met een verwonde long en hartzakje. ,,We hadden de kist al kunnen bestellen, zo weinig scheelde het”, vertelde moeder Jolanda kort daarna aan het AD. ,,Hoe haal je het in je hoofd zoiets te doen?”. Na twee maanden stilte sloeg V. op 26 januari weer toe. Toen stak hij een 15-jarige fietster neer.



Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm De arm van de 52-jarige hardloopster na de aanval. © Screenshot Opsporing Verzocht

Psycholoog

V. zei net zijn leven op orde te hebben. Hij heeft een vriendin, die ook aanwezig was op de zitting, en een nieuwe baan als vrachtwagenchauffeur. ,,Ik dacht dat ik goed bezig was: relatie, huisje, boompje, beestje, nieuwe baan.” Uit zijn verklaring bleek dat hij vorig jaar naar een psycholoog stapte. Die vertelde hij echter niet over de steekincidenten. ,,Ik moet aan mezelf werken, daarom ben ik naar een psycholoog gegaan. Ik weet goed wat goed en fout is. Met de psycholoog hoopte ik uit te vinden wat er mis is. Ik wil geen opgegeven jongen zijn, opgeborgen tussen vier muren. Dan heb je geen waarde meer.” Hij zei te vrezen voor zijn relatie. ,,Wat zijn de consequenties, ik heb een vriendin en een schoonfamilie.”



Zijn berouwvolle woorden ten spijt vervolgt de politie V. voor poging tot moord en poging tot doodslag. Op het eerste delict staat maximaal 20 jaar op het laatste de helft. Tijdens de zitting bleek René V. echter nog meer op zijn kerfstok te hebben. Hij wordt ook verdacht van bedreiging en stalking: hij zou zes vrouwen hebben bedreigd. Dit zou kunnen verklaren waarom de 23-jarige Julianadorper zich na het neersteken van Esmée eind november zich twee maanden stil hield om pas eind januari weer toe te slaan.

Spreekrecht