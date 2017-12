Suzanne de V. uit Helmond blijft bij doodsnood: Jullie weten niet wat ik moest doorstaan

Suzanne de V. sloeg vorig jaar mei midden in de nacht haar partner dood met een hamer. Volgens haar was dat in doodsnood: hij wilde haar wurgen. Officier Schreurs ziet dat de eerste wond op zijn achterhoofd zit dus dat lijkt niet te kloppen met dat verhaal. Vandaag worden daarom 3D-modellen van het hoofd en de wonden getoond.

De jonge vrouw (28, moeder van drie kindjes) moest beneden slapen en kon dag en nacht per WhatsApp bevelen krijgen als ‘drinken’ of ‘honger’. En dan moest er meteen actie komen. Toen ze dacht dat hij aan haar kinderen zat, was de maat bijna vol. ,,Wat hij met mij deed is tot daar aan toe maar van mijn kinderen blijft hij af."



Ze noemde ook kinderporno. Die had de politie niet gevonden op zijn laptop, enkel gewone porno. Klopt, zei Suzanne, alles staat op een andere laptop. ,,Uren heb ik naar die smerigheid moeten kijken, jullie weten niet wat ik moest doorstaan", schreeuwde ze gisteren.