Sven in de duistere wereld van anorexia-coaches: ‘Die meiden willen alleen maar erger’

Sven struint in z'n nieuwste video langs de pro Ana-websites (‘Pretty Skinny’) waar zogenaamde coaches zelfs ‘wedstrijdjes afvallen’ stimuleren en afslankpillen verkopen die verboden zijn voor kinderen. Maar als hij zich voordoet als 14-jarige, krijgt hij de pillen verpakt in kindercadeauverpakking zo in de bus. Zodra hij aangeeft hulp voor z'n anorexia te zoeken, stroomt z'n telefoon vol met berichten van ‘coaches’ die aanbieden hem te helpen en al snel met bizarre voorstellen komen.



Tijd om de coaches te spreken, vindt Sven. Tot zijn verbijstering krijgt hij een coach aan de lijn die zegt ‘bij defensie’ te werken. ,,Dus je maakt mijn leven nu kapot.”