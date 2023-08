Sven wordt uit het huis van zijn moeder gezet na jarenlange mantelzorg: ‘Iets knapte in me’

Mag Sven van der Maas (47) uit het huurhuis van z’n moeder worden gezet nu zij in februari is overleden? Hij vindt van niet, ‘want iedereen weet dat ik daar ook woonde en jarenlang haar mantelzorger was’. Maar de huisbaas vindt dat hij dat recht heeft, want Sven is geen medehuurder. De rechter moet de knoop doorhakken. ,,Moet ik straks in m’n auto slapen?”

Sven van der Maas is de wanhoop nabij. Hij dreigt 1 oktober dakloos te worden. Verhuurder Hef Wonen eist dat hij op die datum de sociale huurwoning aan het Dr. de Snooplein in het Brielse centrum uit is.

De pendelchauffeur wil niet weg. ,,Ik ben hier geboren, ik heb er drie kwart van m’n hele leven gewoond. Dit is mijn thuis”, zegt hij. Sven erkent dat hij één ding heeft verzuimd: hij had medehuurder moeten worden, had de papieren aangevraagd, maar heeft ze nooit ingevuld. ,,En toen overleed m’n moeder plotseling. Artsen gaven haar nog vier, vijf jaar, maar al na een half jaar, in februari, stierf ze, aan longkanker.”

Er is op het werk iets in me geknapt Sven van der Maas (47)

Dat gaf de Briellenaar veel stress, bovenop de klachten die hij al jaren heeft. ,,Ik heb een versleten rug, heb ieder jaar wel een hernia en ben daardoor al een paar banen kwijtgeraakt. Ik kan nog geen doos optillen. In 2020 heb ik een ongeluk gehad op m’n werk, nadat ik al jaren leed aan chronische slapeloosheid. Ik zat op een terminaltrekker in Moerdijk en viel opeens in slaap, een paar seconden. Er gebeurde gelukkig niks ernstigs, maar ik ben daar weggestuurd. Maar na dat moment had ik zwaar depressieve klachten, angst- en paniekaanvallen. Er knapte iets in me.”

Dat zorgt ervoor dat hij geen drukte en geen harde geluiden meer aan kan. ,,Dit huisje is dan ook mijn veilige basis. Hier heb ik rust.”

Handje contantje

Sven probeerde de huisbaas te vermurwen om hem in het huis te laten wonen, maar die geeft niet toe. Daarom nam hij een advocaat in de arm. Die spant een rechtszaak aan tegen Hef Wonen. Sven kreeg het advies om via bankafschriften te laten zien dat hij z’n moeder kostgeld betaalde. ,,Alleen gaf ik haar het geld altijd handje contantje.” Hij moet ook foto’s opzoeken waarop hij samen met zijn moeder staat. ,,En ik moet verklaringen aan buren vragen dat ik er al jaren woon. Mijn huisarts heeft een brief gemaakt dat het gezien mijn klachten onverstandig is dat ik het huis uit wordt gezet. Maar is dit bewijs voor de rechter genoeg?”

De Briellenaar woonde twee keer elders; nadat hij trouwde tot het huwelijk op de klippen liep. En toen hij toerde als professioneel gitarist. Maar al vele jaren woont hij weer in Brielle onder de Dom.

We begrijpen dat dit heel vervelend voor hem is Woordvoerster Hef Wonen

Hoe het nu verder moet? Hij hoopt dat de rechter zijn kant kiest. ,,Moet ik anders maar in m’n auto slapen? Particulier huren is onbetaalbaar, bij het Leger des Heils zie ik niet zitten, te veel prikkels, en dat geldt ook voor een flatje in Rotterdam-Zuid.”

Hef Wonen is onverbiddelijk. ,,We hebben alle feiten en omstandigheden grondig onderzocht en afgewogen en zijn tot het besluit gekomen dat meneer niet in de woning kan blijven wonen”, zegt een woordvoerster. ,,We begrijpen dat dit vervelend voor hem is omdat het op de huidige woningmarkt niet eenvoudig is om een woning te vinden. Alleen geldt dit helaas voor heel veel mensen.”

Voorrang

De woordvoerster noemt het de plicht van de corporatie om de schaarse woningen eerlijk te verdelen onder woningzoekenden. ,,Dit betekent dat voor iedereen dezelfde regels gelden en we niet iemand voor kunnen laten gaan, terwijl anderen al lang wachten.”

