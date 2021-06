Swingend naar je coronaprik met zingende regelaar ​Gene: ‘Iedereen moet zonder stress naar binnen’

Crimineel Iliass K. legt ‘meerdere verklarin­gen’ af over onderwe­reld­oor­log

12:09 Iliass K., tegen wie levenslang is geëist, heeft recent ‘meerdere verklaringen’ afgelegd over liquidaties in het Amsterdamse criminele milieu. Daarin heeft hij, volgens justitie, belastend verklaard over medeverdachten en over andere personen in de Amsterdamse onderwereld.