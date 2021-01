Syriëganger Angela B. (25) uit Soesterberg vastgezet bij aankomst op Schiphol

De 25-jarige Syriëganger Angela B. uit Soesterberg is dinsdag op Schiphol aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De jonge vrouw heeft vermoedelijk deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië.

Angela B. is direct na haar aankomst in Nederland voor twee weken vastgezet, in afwachting van een vervolgbeslissing door de rechtbank.

Eind 2020 meldde de Soesterbergse – dochter van Nederlandse ouders – zich met haar 3-jarige zoontje bij het Nederlandse consulaat-generaal in Istanbul. Dinsdag werd ze onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee naar Nederland gevlogen en vervolgens aangehouden. Haar kind is door de Raad voor de Kinderbescherming ondergebracht op een veilige plek.

Op 19-jarige leeftijd liet de geradicaliseerde Angela B. haar leven in Nederland achter zich, om zich in Syrië aan te sluiten bij IS. Ze trouwde met de Portugese jihadist Fabio: een getalenteerd voetballer, die net als zijzelf radicaliseerde. De Portugees, inmiddels omgekomen, zou deel hebben uitgemaakt van een beruchte media-afdeling van IS en verantwoordelijk zijn geweest voor het maken van executievideo’s. Na zijn dood zou ze zijn hertrouwd met een andere Portugese jihadist, Nero Saraiva. Die man zou betrokken zijn geweest bij het gijzelen van westerse journalisten en hulpverleners in Syrië.

Ronselpraktijken

Er zijn de afgelopen maanden al meerdere Nederlandse vrouwen teruggekeerd uit Syrië. Zij kregen celstraffen tot maximaal 2,5 jaar, waarvan vaak een fors deel voorwaardelijk.

Van Angela B. bestaat het vermoeden dat ze betrokken is geweest bij het ronselen van andere Nederlandse (jonge) vrouwen via sociale media. Onder hen waren meisjes van 15 en 16 uit Driebergen en Zeist in 2015.

