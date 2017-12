Syriëganger Victor D. uit Overijsselse Heeten ‘in het niets’ verdwenen

Sindsdien is niets meer van de bekeerde Heetenaar vernomen. ,,De situatie is zorgelijk”, zegt zijn advocaat André Seebregts. ,,D. had kenbaar gemaakt zich over te geven aan Turkse soldaten. Hij had dat in de publiciteit gebracht om te voorkomen dat hij na overgave ‘in het niets’ zou verdwijnen. Nu lijkt dat toch te zijn gebeurd.”



Eerder zei Seebregts in De Stentor dat als het D. lukte om Syrië uit te komen, hij kon worden doodgeschoten bij de Turkse grens of kon worden opgepakt in Turkije voor berechting in dat land. Wat het lot van zijn cliënt is, blijft voor Seebregts gissen. ,,Hij staat internationaal gesignaleerd. Desondanks heeft het Nederlands Openbaar Ministerie geen bericht ontvangen van de Turkse autoriteiten dat hij daar aangehouden zou zijn.”