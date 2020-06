Syrische terreurverdachte opgepakt in Fries azc

De Syriër vroeg in december 2018 asiel aan in Nederland. Volgens informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zou de man in Syrië hebben deelgenomen aan activiteiten van Ahrar Al-Sham.



Hoewel het ministerie van Buitenlandse Zaken deze groep als ‘gematigd’ beschouwt, heeft de rechtbank Rotterdam de groep vorig jaar in een zaak tegen twee Syriëgangers aangemerkt als ‘terroristische organisatie’.



In oktober vorig jaar werd in het azc Ter Apel ook een Syriër opgepakt. Hij wordt ervan verdacht als commandant van Ahrar Al-Sham gedode strijders te hebben vernederd. Justitie in Duitsland had de man op een internationale opsporingslijst gezet.