Sywert besodemieterde ons allemaal, daarom zijn we zo boos

Voorjaar 2020. Dat onbekende virus ging ons zorgstelsel in zijn voegen laten kraken. Paniek dreigde. Maar daar was ineens de CDA’er en bekende commentator Sywert van Lienden. De reddende engel ging de zorg helpen door belangeloos te zorgen voor tientallen miljoenen mondkapjes. Hulptroepen.nu heet zijn website. Een moderne Robin Hood die bescherming bood aan de mensen in de vuurlinie, de zorgmedewerkers. Of zoals hij ze noemde: ‘de zorghelden’. Een jaar later is hij de man die schaamteloos 9 miljoen euro aan die mondkapjes verdiende. Rond Van Lienden hangt nu de geur van fout geld en patserige sportwagens. Hij heeft geen wet overtreden, maar bijna iedereen spreekt zijn afschuw uit over zijn ‘menslievendheid’.