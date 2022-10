Sywert spant nieuwe zaak aan: kort geding omdat verzekeraar rechtsbijstand niet wil betalen

Automobi­list kruipt dronken achter het stuur met kind in de auto, negeert stoplicht en rijdt te hard

Een bestuurder is zaterdagavond aangehouden op de N65 bij Vught omdat hij dronken achter het stuur was gekropen, 30 kilometer te hard reed en een stoplicht had genegeerd. Zijn kind zat bij hem in de auto. Dat meldt een wijkagent.

16 oktober