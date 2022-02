Sywert van Lienden opgepakt vanwege mondkapjesdeal

VIDEO Tientallen inwoners Dokkum geëvacu­eerd wegens uitslaande brand kringloop­win­kel

In Dokkum is in de nacht van zaterdag op zondag een appartementencomplex aan De Polle ontruimd vanwege een grote uitslaande brand in een naastgelegen kringloopcentrum. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar de 35 geëvacueerde bewoners kunnen nog niet terug en moeten de nacht doorbrengen in een hotel of bij familie, laat de Friese brandweer weten.

27 februari