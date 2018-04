Taakstraffen voor jongeren na mishandeling homostel Arnhem

Een scheldpartij over en weer volgde. Wie begon met schelden en slaan, is niet duidelijk geworden. Beide partijen wezen naar elkaar. Volgens het echtpaar was homohaat het motief voor de mishandeling. Volgens de officier van justitie was dat niet aan te tonen.



Wel zouden beide Arnhemmers zijn uitgescholden voor 'homo' en 'flikker'. Of Ronnie was geslagen met een betonschaar kon de officier van justitie niet vaststellen. Helder was wel dat hij na een harde klap vijf tanden moet missen.



De officier eiste voor de 17-jarige die Ronnie had geslagen een taakstraf van 180 uur. Twee leeftijdsgenoten moesten volgens de officier 120 uur werken. De jongste van 15 jaar hoorde een eis van 120 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk.



De rechter achtte niet bewezen dat bij de bewuste klap een betonschaar was gebruikt en hield het op een vuistslag.