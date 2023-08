Taakstraffen voor zeven klimaatactivisten vanwege opruiing, ook 9000 euro boete voor vernielingen

De rechtbank in Den Haag heeft zeven klimaatactivisten veroordeeld tot taakstraffen van 30 tot 60 uur voor opruiing. Twee van hen zijn ook schuldig gevonden aan vernieling: zij moeten een schadevergoeding van 9000 euro betalen aan de gemeente Den Haag voor het bekladden van de tunnelbak. De advocaat van Extinction Rebellion zegt direct in beroep te gaan.

De activisten riepen op sociale media andere mensen op om mee te doen aan de A12-blokkade van Extinction Rebellion op 28 januari. De uitspraak is lager dan het OM had geëist. De rechtbank oordeelt dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing.

,,Ze hebben welbewust berichten op sociale media geplaatst om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor de acties”, zei de rechter. ,,Daarmee hebben ze anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen. Een blokkade kan leiden tot verkeersonveilige situaties, omdat de verkeersdeelnemers op deze 70 kilometerweg plotseling moeten remmen voor demonstranten om een aanrijding te voorkomen en daarbij onveilige manoeuvres kunnen maken.”

Eén activist vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie eiste eerder tegen zeven van de acht activisten taakstraffen. Bij een persoon stelde het OM vrijspraak voor en daar ging de rechtbank in mee. De vrouw deed haar aankondiging alleen in een appgroep waarvan de leden al bereid waren om mee te doen aan de blokkade, erkende de officier van justitie tijdens de zitting. Ze heeft dus ‘hoogstens actievoerders opgeruid die geen aansporing meer nodig hadden’.

Zij hebben risico’s genomen voor zichzelf en andere weggebrui­kers door zich als voetganger op de A12 te begeven Rechter

Voor de twee verdachten die daarnaast worden veroordeeld voor vernieling, vindt de rechtbank een taakstraf van 60 uur passend. ,,Zij hebben risico’s genomen voor zichzelf en andere weggebruikers door zich als voetganger op de A12 te begeven en zich niet te bekommeren om de aanzienlijke kosten die het verwijderen van de teksten met zich brengt.” De twee activisten moeten een schadevergoeding van ongeveer 9.000 euro betalen aan de gemeente Den Haag voor de kosten van het verwijderen van de teksten.

Verder benadrukte het OM twee weken geleden dat het blokkeren van de weg gevaarlijk en strafbaar is. Extinction Rebellion bracht daar tegenin dat de demonstraties vreedzaam zijn. Hier was de officier van justitie het niet mee eens, omdat de activisten niet luisteren naar de politie en burgemeester als die hen opdragen om weg te gaan. ,,Het heeft er alle schijn van dat de activisten de A12 blokkeren voor de aandacht”, zei de officier ook. ,,En dat is geen legitiem doel volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

Hoger beroep

Extinction Rebellion laat na de uitspraak van de rechter meteen weten in hoger beroep te gaan. ,,Deze uitspraak is een ondermijning van de democratische rechtstaat”, zegt advocaat Willem Jebbink. De klimaatactiegroep staat nog steeds achter het standpunt dat het blokkeren van een weg voor een vreedzame demonstratie toegestaan is volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De acht klimaatactivisten werden in de week voor de A12-blokkade op 28 januari aangehouden voor opruiing. Een van hen is acteur Sieger Sloot. Het OM gaf ze een gebiedsverbod voor de Utrechtsebaan, zoals dat stuk van de A12 heet. De rechtbank oordeelde later dat dit gebiedsverbod bij drie van de acht onterecht was, omdat zij nog nooit eerder hadden opgeroepen voor een blokkade.

De andere vijf moesten zich wel houden aan het verbod om op de Utrechtsebaan te komen. De verlenging van het verbod werd wel onterecht verklaard, omdat het buitenproportioneel was, oordeelde de rechter.

Extinction Rebellion heeft de A12 inmiddels zeven keer geblokkeerd. De klimaatactiegroep heeft inmiddels aangekondigd dat activisten vanaf 9 september elke dag de weg willen blokkeren, net zo lang tot de overheid alle subsidies aan de fossiele industrie afschaft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.