Taarten bakken en ramen lappen met ouderen in verpleeghuis

Ongeveer twaalf jaar woonde Maria van Boven in een kamertje in een Amsterdams verpleeghuis. Af en toe at ze een hapje in het restaurant, daar was het iets gezelliger. Maar verder was de huiselijke sfeer ver te zoeken. ,,Het was zo'n lange gang met aan weerszijden kamers en dat tien hoog. Mijn moeder was een nummertje. Ik vond het altijd heel naar om daar te komen'', beschrijft haar dochter Anna Bakker.



Met de verzorgers had ze nauwelijks contact. Die wisselden steeds, omdat ze door het gehele gebouw werkten. Bakker: ,,Ik liep liever met een boog om ze heen, want ik had altijd het gevoel dat ik zo'n zeurend familielid was.''



Totdat haar moeder naar een woonunit in een zijvleugel van het grote flatgebouw verhuisde, zo'n vijf jaar geleden. Noodgedwongen, want het verpleeghuis moest worden vernieuwd. Van Boven kreeg een kamer aan een gang met vijf andere ouderen. Samen deelden ze een woonkamer met keuken. ,,De sfeer was zo anders'', vertelt Bakker. ,,Ze kreeg vaste verzorgers, maakte af en toe een lolletje met ze, werd milder.''