‘Taghi betaalde voor ontsnapping uit Vught’, politiesurveillance verscherpt

Zaak Nicky Verstappen Advocaat: ‘Openbaar Ministerie gaat over de grens in zaak tegen Jos Brech’

11:46 Vandaag was in Maastricht de laatste pro-formazitting in het strafproces tegen Jos Brech. De Limburger wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning, het misbruik en de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Brech doet er het zwijgen toe en ontkent elke betrokkenheid. Bij de inhoudelijk behandeling in mei zullen de ouders van Nicky hun verhaal doen.