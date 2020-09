Taghi wil af van zwaar regime EBI in Vught

Dat melden twee goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf. De RSJ bevestigt noch ontkent het ingestelde beroep dat hij via zijn advocaat Inez Weski heeft ingesteld tegen de beslissing van justitie zijn verblijf in de EBI te verlengen. ,,We mogen nooit mededelingen doen over lopende zaken’, aldus een woordvoerder.

Zwaarste regime

De uitspraak van de RSJ is bindend. Taghi zit in het zwaarste regime vast in de EBI sinds zijn arrestatie in Dubai in december. Dat betekent onder meer volledige isolatie. Justitie wil Taghi voorlopig in de EBI houden wegens vluchtgevaar. Ook vreest het OM dat Taghi nieuwe moordopdrachten verstrekt als hij in contact kan komen met medegedetineerden of de buitenwereld.