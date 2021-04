Taghi: ‘Zoals Mark Rutte het zei: Daar heb ik geen actieve herinnering aan’

De zitting begon woensdagochtend opnieuw onder strenge veiligheidsmaatregelen, met zwaarbewapende agenten op iedere straathoek. Ook hing er een helikopter boven de bunker, waarbij een machinegeweer te zien was. Toch leken de maatregelen een tandje lichter dan bij de start van de inhoudelijke behandeling twee weken geleden, waarbij Ridouan Taghi voor het eerst naar de zittingszaal kwam. Ook woensdag was hij weer aanwezig.

Na een wat tamme ochtend, waarin de drie rechters vragen stelde aan de kroongetuige, kwam het verhoor van de kroongetuige Nabil B. na de lunchpauze pas goed op het gang. Het is Mohammed Razzouki, een van de hoofdverdachten en de voormalige beste vriend van de kroongetuige, die de knuppel in het hoenderhok gooide. Hij kondigde aan ‘de leugens van de kroongetuige’ te ontmaskeren. ,,Meneer B. kan heel goed liegen. Dát wil ik aantonen.” Hij viel de kroongetuige aan op het feit dat die eerder onder ede heeft gelogen over een telefoon die hij in zijn bezit had. Maar in tegenstelling tot de andere (zestien) verdachten in het Marengo-proces, kent Razzouki de kroongetuige persoonlijk erg goed, en weet hij meer van diens geschiedenis in het criminele milieu.

Oplichten

Razzouki wilde aantonen dat de kroongetuige in het verleden betrokken zou zijn bij oplichtingspraktijken en in brand gestoken auto’s. Hij zou zijn geld verdienen met het bedonderen van de verzekering. ,,De kroongetuige heeft verklaard dat hij veel geld verdiende met drugshandel. Dan zou je daar veel geld mee verdienen. Maar waarom zou je dan de verzekering oplichten? Dat doe je toch niet als je een grote drugshandelaar bent. Dat plaatje past gewoon niet. De kroongetuige liegt gewoon.” Die stelde op zijn beurt daar niets van waar was. ,,Ik heb helemaal niemand opgelicht.”

Toch wilde de kroongetuige geen antwoord geven op de vraag wié dan precies die auto’s in brand had gestoken. ,,Ik beroep mij op mijn verschoningsrecht.” Daarna ontstond een stevige juridische discussie over de reikwijdte van de verklaringsplicht van de kroongetuige. Die reageerde zelf behoorlijk geïrriteerd op opmerkingen van de rechtbankvoorzitter. ,,Ík kén mijn grenzen wel. Het is aan u, meneer de voorzitter, wat volgens u de grenzen zijn. Als u wél vindt dat ik vragen moet beantwoorden, ga ik met het Openbaar Ministerie aan tafel om te vragen of ik volgens mijn overeenkomst antwoord kan geven.”

Volledig scherm Gewapende politie-eenheden bij de bunker in Amsterdam, voorafgaand aan de de inhoudelijke behandeling van het meerdaagse proces Marengo. © ANP

Taghi hield zich woensdag aanvankelijk rustig. Hij beklaagde zich over het feit dat hij de kroongetuige, die in een speciale getuigenbox zit, niet goed kon zien. ,, Hij zit achter een muurtje. Ik zie alleen zijn neus steeds langer worden als hij liegt! We zijn gekomen om hem te zien!” Maar aan het einde van de middag ging Taghi er eens goed voor zitten en vuurde een reeks aan vragen af op de kroongetuige. Of ze elkaar eigenlijk wel kenden, en waar zij elkaar dan voor het laatst hadden gezien. Nabil B. reageerde fel. ,,Jij weet dondersgoed dat we elkaar goed kennen. Ik weet dondersgoed hoe jij denkt en redeneert.” Taghi daarop. ,,Ik kom al sinds 2000 niet meer in Nederland. Puur en enkel alleen in Nederland om bijvoorbeeld vrienden te zien.”

Geschaakt

Taghi refereerde aan verklaringen van de kroongetuige, waarin wordt gesteld dat de twee elkaar hebben leren kennen in een theehuis. De twee hoofpersonen in het Marengo-proces zouden uren hebben geschaakt, verklaarde de kroongetuige. Was dat dan wél waar, wilde de jongste rechter weten: heeft u samen geschaakt. Taghi toonde zich een volger van het politieke nieuws. ,,,Zoals Mark Rutte het zei: daar heb ik geen actieve herinnering aan.”

Het proces wordt vrijdag hervat. Dan mogen Inez Weski en Ridouan Taghi de kroongetuige opnieuw bevragen.