Tandartsen spuiten botox tot in de schaamstreek, en daar is niet iedereen blij mee

Door botox in een vagina te spuiten, redde een eigenares van een cosmetische kliniek in het Gooi zelfs een huwelijk. Maar als tandarts had ze dat nooit mogen doen.

Presentator Bert Kuizenga had ongetwijfeld geen idee, toen hij vorig jaar in een informatief - lees: gesponsord – RTL4-programma zijn voorhoofd voor de camera liet inspuiten met botox. Maar de vrouw die de behandeling bij hem uitvoerde, een kliniekeigenares uit het Gooi, had dat als tandarts niet mogen doen. Dat blijkt uit een uitspraak die het regionaal tuchtcollege in Amsterdam onlangs deed in een zaak die door een andere cliënte van haar was aangespannen.

De kliniekhoudster kreeg vorige winter zes weken lang ruim baan bij RTL. Ze legde er onder meer uit dat ze een huwelijk gered had met botox. Niet door een spuitje in een voorhoofd of lip, nee: de botox was bestemd voor het ‘vaginale gedeelte’ van de echtgenote. Dat gaat ver, als je opgeleid bent als tandarts.

De tuchtrechter berispte deze kliniekeigenares in een zaak die was aangespannen door een ontevreden cliënte, die gezichtsschade had opgelopen na een behandeling voor hangende oogleden. Van het tuchtcollege moet de tandarts stoppen met het injecteren van botox en fillers buiten het mondgebied. Ook mag ze zich niet meer uitgeven als cosmetisch arts, oraal chirurg of medical trainer. Hoe ze zich wel mag noemen? Tandarts.

Presentator Bert Kuizenga kreeg tijdens een RTL4-programma botox ingespoten.

Titel misbruikt

De kwestie rond haar kliniek zorgt ook bij de Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE) voor opgetrokken wenkbrauwen. ,,Deze mevrouw is lid van onze vereniging”, zegt voorzitter Eric van Leeuwen. ,,We zullen hier richting haar zeker nog op gaan reageren. Ze heeft misbruik gemaakt van een titel die ze niet mag voeren, dat is kwalijk. Daarom is het ook terecht dat het tuchtcollege haar berispt.”

De kliniekhoudster kondigt in een reactie aan in hoger beroep te gaan tegen de berisping. De titel van cosmetisch arts gebruikte ze omdat ze jaren geleden verkeerd is geadviseerd, stelt ze. Verder zegt ze dat ‘juist tandartsen’ bekwaam zijn in het injecteren van botox en fillers. In het héle hoofdhalsgebied. ,,Gewone artsen zijn bang voor concurrentie. Er wordt met twee maten gemeten.” En die botox in de vagina? Dat was een ‘heel uitzonderlijk geval’, voor iemand binnen haar vriendenkring.

Hoever mag een tandarts gaan met het inspuiten van botox en fillers? Daarover kraakt een keur aan beroepsgroepen, scheidsrechters in de zorg en ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid op dit moment de hersenen.

Ook in Amersfoort biedt een tandarts behandelingen met injectables aan.

Dat is nodig, want steeds meer tandartsen – inmiddels zo’n drie- tot vijfhonderd – gaan op de cosmetische tour. Overal in het land bieden tandartsen op hun website behandelingen voor bijvoorbeeld voorhoofdrimpels of ingevallen slapen aan. De door de NVDFE erkende opleiding van de Implacademy zit tot het einde van het jaar ramvol.

Tandenknarsen

Tandartsen gebruiken technieken als botox en fillers ook bij bijvoorbeeld tandenknarsen, klemmende kaken of een gummy smile, waarbij het tandvlees zichtbaar is als iemand lacht. NVDFE-voorzitter Van Leeuwen: ,,Tandartsen zijn er dus heel bedreven in. Veel meer dan basisartsen bij wie het hoofd maar een klein onderdeeltje is in hun totale opleiding.” De twee beroepsgroepen van tandartsen, de KNMT en de ANT, gaan in het standpunt van de NVDFE mee, zij het wat voorzichtiger.

Maar aan de andere kant staan de artsen. Zij vinden bijvoorbeeld het voorhoofd en de hals verboden terrein voor de tandarts. Catharina Meijer, arts-directeur van de DermaClinic-keten en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde: ,,Het is gewoon een ander vak.” Meijer is blij dat cosmetisch arts vanaf 1 juli aanstaande wordt erkend als een aparte medische discipline. ,,Alleen van de cosmetisch artsen die dan geregistreerd zijn is zeker dat zij bevoegd én bekwaam zijn voor botox- en fillerbehandelingen. Daarmee wordt het makkelijker voor de patiënt om te zoeken naar een goede cosmetisch arts.”