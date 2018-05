Tandartsentekort dreigt door wegblijven buitenlandse tandartsen

Buitenlandse tandartsen, vooral uit Spanje en Griekenland, vulden de laatste jaren in toenemende mate de gaten in het Nederlandse tandartsenbestand. In recente jaren waren er zelfs meer nieuwe buitenlandse dan nieuwe Nederlandse tandartsen. Het aanbod van Nederlandse tandheelkundigen is beperkt, omdat het aantal opleidingsplaatsen aan een wettelijk maximum gebonden is.

Maar dat is voorbij. In 2016 dienden 390 buitenlanders een aanvraag in om in Nederland tandarts te worden, maar vorig jaar waren dat er nog maar 109. Ook het aantal registraties van tandartsen met een buitenlands diploma kelderde, van 263 in 2016 naar 131 in 2017. Dat blijkt uit cijfers uit het BIG-register.

,,Sinds 1 januari 2017 moeten buitenlandse tandartsen een bewijs van taalvaardigheid tonen”, stelt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. ,,Dit is hoogstwaarschijnlijk de reden voor de terugloop van het aantal aanvragen en registraties.” Voor 2017 schreef de wet wel voor dat zorgaanbieders ‘voldoende moeten kunnen communiceren met patiënten’, maar werd niet getoetst op taalvaardigheid.

Zuid-Europa

Een woordvoerder van beroepsorganisatie KNMT stelt dat ook de betere economische situatie in Zuid-Europa bijdraagt aan de beperktere instroom. Tandartsen uit Griekenland en Spanje kunnen daardoor weer in eigen land aan de slag.

Ondertussen hebben tandartsen moeite om een opvolger te vinden, stelt de KNMT, vooral in de periferie van Nederland. Recruiters constateren dat Nederlandse tandartsen vooral in de Randstad willen werken, maar niet in Hengelo of Heerlen. ,,Er zijn tandartsen die hun pensioen moeten uitstellen omdat ze geen geschikte opvolger kunnen vinden”, stelt de KNMT. ,,Wij pleiten er daarom voor om nu eindelijk eens het aantal opleidingsplekken in Nederland uit te breiden.”

In Nederland mag jaarlijks een beperkt aantal studenten toetreden tot de opleiding tandheelkunde. Jaarlijks betreden ongeveer 240 Nederlandse tandartsen de arbeidsmarkt, terwijl er zo’n 300 met pensioen gaan.