Tanktoestel Defensie aan de grond in VS: F35's via tussenstops naar Nederlandse vliegshow

De F35's komen naar Nederland komen voor de Luchtmachtdagen, die vrijdag en zaterdag worden gehouden op vliegbasis Volkel. Beide toestellen komen in de loop van de avond aan, meldt het ministerie van Defensie. Door het uitvallen van de KDC-10 moeten beide F35's wel tussenstops maken, in bijvoorbeeld IJsland.



Het is de tweede keer dat de vliegtuigen, die de F-16's gaan vervangen, in ons land zijn. Ze waren hier in 2016 om omwonenden van de vliegbases in Leeuwarden en Volkel het geluid van het toestel te laten ervaren. Een F35 maakte een kennismakingsrondje over Nederland.



De KDC-10 is een transporttoestel dat voor verschillende doeleinden wordt gebruikt, waaronder dus bijtanken in de lucht. Het gaat om een oud type toestel, legt een woordvoerder van Defensie uit, dat vaker met mankementen te kampen heeft.