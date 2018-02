Tante baby Hannah: Niemand zag ontvoering aankomen

UpdateHet kwam als een complete verrassing, de ontvoering. Anne, tante van de maandag meegenomen baby Hannah, werd een dag lang heen en weer geslingerd tussen extreme gedachten over het lot van haar nichtje. Én haar zus: ,,Misschien was het een keuze uit wanhoop.”

Ze maakte zich zorgen om hun nichtje Hannah, dat vooral. Maar ze was zeker ook bezorgd om haar zus, om diens vriend. Anne, tante van de zes maanden oude baby die maandag in Eersel werd ontvoerd, ging maandag door een achtbaan van emoties. „Je gedachten worden continu heen en weer geslingerd tussen extremen. Het ene moment denk je: ze brengen haar over een uurtje weer terug. Het volgende moment houd je rekening met het allerergste scenario.”

Wanhoop

Er is dan ook een zucht van opluchting als de drie op een vakantiepark in Duitsland worden teruggevonden. Maar de vraag waarom haar zus en haar vriend Hannah hebben ontvoerd, blijft bij Anne knagen: „Het was niet slim, misschien was het een keuze uit wanhoop. We weten het niet. Het kwam voor heel de familie als een donderslag bij heldere hemel. Niemand had dit zien aankomen.”

Het gevolg is dat de gezichten van haar nichtje, zus en zwager opeens bij alle landelijke media, en zelfs in België, voorbijkomen. Ze noemt het ‘heel confronterend’. „Maar uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd dat Hannah is gevonden. Ik denk dat dat anders niet was gebeurd. Dus ja, het was confronterend, maar ik denk dat de politie het juiste besluit heeft genomen.”

Geheime plaatsing

Voordat Hannah in het pleeggezin terechtkwam, verbleef ze eerst bij haar Anne. Twee maanden maakte ze onderdeel uit van het gezin. „Dat leidde tot spanningen”, zegt Anne, die daar verder niet op in wil gaan. „Maar omdat je familie van de ouders bent, kom je een beetje tussen twee vuren te staan. Je hebt enerzijds je nichtje en anderzijds je zus. Uiteindelijk werd besloten dat een geheime plaatsing beter was voor Hannah.”

Sindsdien heeft Anne haar babynichtje niet meer gezien. Ook met haar zus was er de afgelopen maanden geen contact: „Toen we gisteren hoorden van de ontvoering, heb ik haar ook niet proberen te bellen. Anderen hebben wel geprobeerd om contact te leggen, maar dat is niet gelukt.”

De ouders van Hannah zullen zich overigens niet verzetten tegen uitlevering aan Nederland. De advocaten van vader Rowan S. en moeder Kim de L. hebben dat laten weten.

Volledig scherm © Bert Jansen

Veilige plek