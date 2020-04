Taptoetrompettist alleen op de Dam: ‘Heel apart zonder al die mensen’

,,Ik probeer me er een voorstelling van te maken’’, zegt Bessems. ,,Het zal echt heel apart zijn zonder al die mensen. Maar of je nu voor tien man staat of voor een paar duizend, het spelen van het signaal is altijd even spannend. Ik weet hoe belangrijk het is voor iedereen die herdenkt.’’



Bessems speelde het signaal in zijn carrière al een paar honderd keer. ,,In de aanloop studeer ik thuis en speel ik regelmatig een kort fragment van het signaal. Het is geen moeilijk stuk. Ik krijg weleens de vraag waarom ik de ventielen van de trompet niet gebruik tijdens het spelen, maar dat hoeft helemaal niet. Je hebt alleen de natuurtonen van het instrument nodig. De eerste en de laatste noten speel ik wat langer, het middenstuk wat sneller, een kleine anderhalve minuut in totaal. Voor mij is het vooral van belang dat het niet koud is. In de kou op een trompet blazen is absoluut niet aangenaam.’’