Tatoeëerder Schiffmacher woedend om nieuwe Europese regels over tattoo-inkt

Tattookoning Henk Schiffmacher is woedend over de nieuwe Europese wetgeving die bepaalde kleurstoffen in tatoeage-inkt verbiedt. ,,Sodemieter toch op met al die regeltjes.”

Het zou de Europese Unie gaan om groene en blauwe pigmenten en conserveringsmiddelen die de inkt kleur geven en houdbaar maken. Als die gaan zwerven door het lichaam, zouden ze kankerverwekkend kunnen zijn, en dus schadelijk. Een tattoo zelf is niet gevaarlijk, aangezien je lichaam de inkt inkapselt. Wanneer de tatoeage slecht gezet wordt of weggehaald wordt met een laserbehandeling, breekt het kapsel en komen de stoffen in de bloedbaan terecht. Dan kunnen ze schade aanrichten. Voor nu mogen rood en geel nog wel, maar ook voor die kleuren is de toekomst onzeker.

Het Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft na onderzoek nieuwe standaarden vastgesteld voor de mate waarin bepaalde stoffen in de huid getatoeëerd mogen worden. ‘Als het niet veilig is op de huid, is het ook niet veilig in de huid’, is de argumentatie van het agentschap. ‘Ons doel is niet om tatoeages te verbannen, maar om de kleuren in tatoeages veiliger te maken.’

Quote Ik doe het al 45 jaar en nu zou ik het ineens verkeerd doen. Sodemieter toch op Henk Schiffmacher

,,Werk van een overijverige ambtenaar om chaos te maken”, vindt Henk Schiffmacher, wereldwijd bekend onder zijn alias Hanky Panky. Hij zette onder andere bij Nirvana-frontman Kurt Cobain een tatoeage. ,,Ik doe het al 45 jaar en nu zou ik het ineens verkeerd doen. Sodemieter toch op.”

Arrogant

,,De regels worden gemaakt door mensen die de taal niet spreken”, stelt Schiffmacher. ,,Op deze manier wordt het een ellenlange discussie, een eindeloos geleuter. De mensen die erover gaan weten geen ene fluit van tatoeëren, maar worden beïnvloed door allerlei lobby's om maar tot beslissingen te komen.”

Overleg met de tattoowereld zelf is er alleen niet, aldus de tatoeëerder. ,,Ook door ons wordt er keihard gewerkt aan veilige kleuren en goede inkt. Naar ons wordt alleen niet geluisterd. De dialoog zou altijd met ons gevoerd moeten worden.”

,,Die lui zijn zo ontzettend arrogant, en er is geen centrale organisatie die het op kan nemen voor onze beroepsgroep.” Hij legt uit dat de tattoowereld zo gevarieerd is - bikers, hipsters, kunstenaars - dat het moeilijk is om tot één centrale representatie te komen. Wel zijn er stappen gezet om een beroepsvereniging te maken in samenwerking met de FNV.

Tatoeages kunnen in allerlei kleuren gezet worden. Binnenkort is een aantal kleuren niet meer mogelijk door Europese wetgeving.

Illegale tatoeages

Meer tattoo-artiesten hebben zich uitgesproken tegen de nieuwe regels van de Europese Unie. Henk Nijmeijer van SnakeBite Tattoo in Almelo is bang dat uiteindelijk alle kleuren op deze manier verdwijnen ,,In dat geval doe ik de tent dicht en ga ik tot mijn pensioen in de fabriek werken.” Fabrizio Tzinaridis, ex-verleider in Temptation Island en Belgische mediapersoonlijkheid, vindt dat je zelf moet mogen kiezen of je je met bepaalde kleuren laat tatoeëren, zolang je wordt geïnformeerd over de risico's.

Schiffmacher zelf is vooral bang dat door alle regels de ondergrondse tattoowereld weer gaat opleven. ,,Er komt een krankzinnige administratie om nog legaal te mogen tatoeëren. We moeten allemaal opschrijven en bewaren welke stofjes we bij wie gebruiken. Dat gaat alleen maar leiden tot meer illegale tatoeages, en dat is veel gevaarlijker en schadelijker dan een verkeerde kleurstof.”

Hij baalt dat dat probleem met de nieuwe wetten niet wordt aangepakt. ,,Het schaadt alleen maar de adressen die zich altijd netjes gedragen hebben onder toeziend oog van de GGD. Dat is toch belachelijk? Tatoeages zijn een kunstvorm, en zo moet er ook mee omgegaan worden. Als het zo doorgaat, lever ik mijn lintje dat ik heb gekregen voor mijn inzet in de tattoowereld weer in.”

Gilde van tatoeëerders Schiffmacher is zelf voorstander van een soort gilde van tatoeëerders. Hierin zouden nieuwe leerlingen altijd opgeleid moeten worden door ervaren artiesten. Dit zou van binnenuit georganiseerd moeten worden, niet door iemand van buiten die er geen verstand van heeft. Behalve dat dit de grote vraag naar goede tatoeages zou stillen, zorgt het ook voor een betere regulering tegen illegale tatoeages. ,,Nu kan iedereen een tatoeëerapparaat kopen op internet en daarmee beginnen in hun schuurtje. Dat zou niet moeten kunnen”, aldus de tattoogoeroe.

