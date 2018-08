Taxibedrijf dat vrouw in rolstoel bij wildvreemden dumpte door het stof

Er is weinig over van de stelligheid waarmee Evert Jan Ordelman van Taxi Ordelman Epe eerder het verhaal van de gedumpte Karin de Groot uit Deventer naar het land der fabelen verwees. ,,Dit had never nooit niet mogen gebeuren. Een klant mag nooit alleen achterblijven. Nog geen halve minuut.’’

Karin de Groot wilde vorige week woensdagavond om 21.15 uur van haar ouders in Voorthuizen naar Deventer. Onderweg wordt ze in Klarenbeek uit de taxi gezet, omdat er vanaf daar nog iemand anders in een elektrische rolstoel mee moet.

En opeens staat De Groot daar bij wildvreemden op het erf. Dat ze daar twintig minuten heeft gestaan, ontkent Ordelman. ,,Het was maar even", zegt hij, terwijl hij direct daarop bevestigd dat ook 'even' al te lang is. ,,Een chauffeur mag nooit wegrijden bij een klant."

Eigen houtje

Hoe dit dan toch heeft kunnen gebeuren? ,,Dit was een chauffeur die op eigen houtje een beslissing heeft genomen. Uiteraard ga ik dit met de chauffeur in kwestie bespreken. Wat denk je dan? Die krijgt van ons een waarschuwing.’’

Tot op heden heeft Ordelman geen contact gehad met De Groot, maar dat gaat er zeker komen, zegt de Eper taxi-ondernemer. ,,Ik wil persoonlijk bij haar langs om dit uit te praten.’’

Verbaasd

De Groot reageert verbaasd over de ommekeer in Ordelmans houding, al heeft ze zelf nog niets van hem vernomen. Wel kreeg ze telefoon van de directeur van Transvision, de uitvoerder van het Valys-vervoer. Directeur Quinten Passchier toont zich geschrokken. ,,We hebben het helaas uit de media moeten horen. Wat we wel of niet gaan doen, kan ik nu niet zeggen. We moeten in ieder geval samen met mevrouw De Groot komen tot een goede afhandeling.’’