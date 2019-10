Tbs’er gaat er tijdens verlof in Nijmegen vandoor, man nog voortvluchtig

De woordvoerder van het Landelijk Parket adviseert mensen om de voortvluchtige niet zelf te benaderen, maar contact te leggen met de politie. Waarvoor de man vastzit in de Pompekliniek is niet bekendgemaakt.



De blanke man zou op dit moment per fiets of te voet onderweg zijn. Het gaat om een man van 1.87 meter met fors postuur, donkerblond dun haar en een bril, spijkerbroek en zwarte jas. De man heeft mogelijk een rugzak bij zich.



Recent namen ook al twee tbs’ers van de Pompekliniek de benen. Begin september ontsnapte een man via een raampje van de kliniek. Hij werd twee uur later opgepakt bij zijn vriendin in Groesbeek. Op 13 september ging een tbs’er er op de fiets vandoor. Ook hij was met begeleid verlof. Hij werd nog gezien in Gennep, maar werd later opgepakt op een camping in Zeeland.