Tbs geëist tegen man die insteekt op buurman die hem wilde helpen

Nu al meer plofkraken dan in heel 2021

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er meer plofkraken op geldautomaten gepleegd dan in heel 2021. Uit een telling van ANP/LocalFocus blijkt dat er al zeker 11 kraken plaatsvonden waarbij schade werd gemeld. Vorig jaar ging het in totaal om 10 plofkraken. In Noord-Holland, en met name Amsterdam, was het dit jaar het vaakst raak.

15 september