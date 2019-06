Tbs-kliniek stuurt omstreden groepsleider weg die in gevangenis handelde in drugs en telefoons

In tbs-kliniek de Kijvelanden blijkt tot vorige week een groepsleider te hebben gewerkt die eerder was ontslagen in een gevangenis vanwege handel in drugs en telefoons. De medewerker bleek ondanks zijn strafontslag in de gevangenis moeiteloos een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van deze site.

Het gaat om een 50-jarige man die van 2002 tot 2013 werkzaam was als bewaarder in de PI Zoetermeer. Eind oktober 2012 werd hij op heterdaad betrapt op handel in drugs en telefoons, die hij verkocht aan gevangenen. Het zou daarbij zijn gegaan om xtc, anabolen en smartphones. Met die verkoop waren grote geldbedragen gemoeid, want gevangen betalen moeiteloos honderden euro’s voor één pilletje. Nadat de man betrapt werd, startte de gevangenis een intern onderzoek. Uiteindelijk werd hij in januari 2013 oneervol ontslagen. Ook werd er aangifte tegen hem gedaan. Onduidelijk is of de man daadwerkelijk vervolgd is.

Toen tbs-kliniek de Kijvelanden in Rotterdam begin vorige week hoorde over dit ontslag is de arbeidsovereenkomst met de man direct beëindigd. In oktober 2018 was hij hier begonnen als groepsleider. De kliniek is onderdeel van Fivoor, de instelling waartoe ook de kliniek in Den Dolder waar Michael P. verbleef behoort. Volgens Fivoor werd de man ingehuurd via een uitzendbureau en kon hij een VOG overleggen. ,,Ik was er zelf ook verbaasd over dat ik een VOG kon krijgen,” zegt de betrokken groepsleider in een reactie. Hij werkte maandenlang zonder problemen, tot hij begin vorige week op het matje werd geroepen. ,,Heb jij ons iets te vertellen, werd me gevraagd. Toen wist ik al hoe laat het was.” Deze lezing wordt door andere direct betrokkenen bevestigd.

Onjuiste verklaring

Een woordvoerder van Fivoor stelt echter dat de betrokken groepsleider en Fivoor in gesprek waren over een vaste aanstelling, iets wat de kliniek niet wilde. ,,Daarom is besloten afscheid te nemen,” aldus een woordvoerder. Volgens bronnen binnen de Kijvelanden is deze verklaring onjuist. ,,Nadat we erachter kwamen waarom deze man was vertrokken bij de gevangenis in Zoetermeer is besloten snel afstand van hem te nemen. Dat is de enige reden.” Volgens de betrokken ambtenaar was hij voor zijn vertrek bij de Kijvelanden in de zomer van 2018 ook al weggestuurd bij jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda, waar hij drie maanden actief was. ,,Ook hier moest ik weg nadat ze hoorden over de omstandigheden rond mijn ontslag in Zoetermeer.”

Fivoor zegt dat alle medewerkers die werkzaam zijn via een uitzendbureau dagelijks worden onderworpen aan een controle bij binnenkomst, om zo drugs en verboden spullen buiten de deur te houden. Ook hebben ze volgens de kliniek geen toegang tot dossiers.

Gekwalificeerd personeel

Volgens tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink blijkt met dit voorbeeld maar weer eens hoe belangrijk het is dat er goed gekwalificeerd personeel op de werkvloer in tbs-klinieken rondloopt en dat het personeel op de juiste manier wordt gescreend. ,,Als iemand via een uitzendbureau komt werken bestaat er nu eenmaal een grotere kans op dit soort fouten dan wanneer iemand gewoon in vaste dienst is, met alle risico’s van dien. Mogelijk dat vanwege die personele problemen sneller genoegen wordt genomen met minder bekwaam en ervaren personeel in de sector. Dat wordt met dit voorbeeld weer pijnlijk duidelijk gemaakt. Laat de Inspectie onderzoek doen naar die personele problemen.”